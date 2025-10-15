Wyoming, sobre el posible ingreso en prisión de Ábalos: "Dejará de estar solo, le espera Cerdán con los brazos abiertos"

Wyoming y Sandra Sabatés repasan en este vídeo las últimas noticias de la actualidad judicial, desde la comparecencia de mañana de Ábalos en el Supremo a la ampliación de la investigación del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez.

Sandra Sabatés y Wyoming repasan en 'Más Vale Toga' la última hora judicial de nuestro país, que pasa por la declaración de mañana de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

El exministro lo hará después de que el juez rechazara la renuncia de Ábalos a su abogado por considerarlo fraude de ley. En su auto, el juez también anuncia que se va a celebrar una vistilla para decidir si, tras su declaración, le envía a prisión.

Lo único positivo de esto, según apunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, es que Ábalos "dejará de estar solo" porque "al menos en Soto del Real le espera Cerdán con los brazos abiertos".

En lo que respecta al caso de Begoña Gómez, se ha sabido que el juez Peinado ha ampliado su investigación hasta abril de 2026. "La va a perseguir hasta el día de la jubilación", comenta Wyoming, que no descarta una nueva imputación "por pedirle a su asistente que le haga la madeja para hacer ganchillo".

Hoy Pedro Sánchez defendía la inocencia de su mujer y su hermano y aseguraba que "el tiempo lo pondrá todo en su sitio". Sin embargo, lo que al presentador de El Intermedio le preocupa es "si mis pechos se quedan a la altura del ombligo o piensan seguir bajando hasta los tobillos".

