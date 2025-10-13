Boticaria García alerta sobre la última moda viral: "Turismo dental exprés, packs con viaje a Turquía y carillas en 48 horas"

Boticaria García advierte sobre las modas virales en salud dental: limarse los dientes o hacerse carillas exprés en Turquía puede dañar el esmalte y la dentina, aumentando la sensibilidad, el riesgo de caries y provocando daños irreversibles.

Las modas virales llegan al ámbito sanitario. Ahora en las redes sociales se comparten numerosos vídeos en los que los usuarios se liman los dientes para así ponerse carillas o vídeos en los que muestran su viaje de turismo dental a Turquía para que lo haga un 'profesional'.

Desde Zapeando, Boticaria García alerta de los peligros de esta nueva moda viral. "Hay una corriente que es limarse los dientes, un poquito para igualar los bordes o preparalos para las carillas", explica la farmacéutica. Una práctica habitual por parte de los dentistas.

Y añade que hay otra corriente que "directamente se quieren poner carillas en dientes sanos y practican el turismo dental exprés: packs con viaje a Turquía y carillas en 48 horas".

Una moda que, según comenta, 'Boti' es perjudicial para la salud y provoca "daños irreversibles" en la dentadura. "El esmalte no se regenera, al limar queda expuesta la dentina y hay más sensibilidad, más riesgo de caries y dolor", advierte.

Asimismo, señala que el turismo dental exprés solo genera decisiones aceleradas y diagnósticos pobres. Es por eso que recomienda siempre acudir antes a un odontólogo en España.

