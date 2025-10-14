Ahora

Entrevista en la SER

Sánchez se reafirma sobre el gasto en Defensa tras su "cordial" intercambio con Trump: "Las relaciones entre EEUU y España son positivas"

El contexto Ambos mandatarios se encontraron en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza, después de que Trump sugiriera hace una semana expulsar a España de la OTAN.

Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto Suzanne Plunkett / PA Wire / dpa
El de Pedro Sánchez y Donald Trump era un encuentro más que esperado, más aún después de que el presidente de los EEUU sugiriera hace una semana expulsar a España de la OTANpor no cumplir el 2% del PIB en gasto en Defensa, cuando ni siquiera lo hace su propio país.

Ambos mandatarios se encontraron en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza y, según ha señalado Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, fue un "intercambio cordial".

"He de recordar que en su primera Administración he tenido reuniones y encuentros", ha admitido el presidente del Gobierno, apuntando que ellos [EEUU] reconocen "el crecimiento de España y la buena marcha de la economía".

En cuanto al presupuesto de la OTAN, Sánchez se ha pronunciado en estos términos: "He dicho muy claramente estar siempre comprometido con la defensa y seguridad de la OTAN, pero al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado de bienestar".

Es más, "soy el presidente que ha cumplido con un acuerdo incumplido por la Administración de Rajoy y asumido en 2014", ha advertido el presidente del Gobierno, haciendo hincapié en haber logrado alcanzar el 2% del PIB: "Consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la OTAN para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos", ha asegurado de manera rotunda.

Otra curiosidad del encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump fueron las palabras del presidente de EEUU cuando dijo: "Nos estamos acercando". ¿A qué se refería exactamente? "Nunca hemos estado lejos [EEUU y España]. Más allá de las discrepancias entre Trump y el Gobierno progresista de España sobre cómo enfocar la resolución de conflictos y cómo mirar al mundo, las relaciones entre ambos países son positivas, profundas y están muy consolidadas".

Tanto es así que ha recordado el presidente que "EEUU es el segundo país de inversión española fuera de nuestras fronteras. Y, a diferencia de otros países, sufrimos un déficit comercial con EEUU y, aun así, nosotros hemos mantenido esa unidad, como no podía ser de otra manera dentro de la UE, para alcanzar un mínimo acuerdo comercial".

De este modo, afirma que el gasto en Defensa, de momento, es inamovible: "Hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos. Tan importante para nosotros es cumplir con la OTAN como con nuestro Estado de bienestar", ha insistido.

