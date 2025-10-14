Ahora

OPA BBVA-Sabadell

El Banco Sabadell avanza que solo un 2,8% de sus accionistas minoristas acepta la OPA del BBVA

El dato Un 97,2% de los clientes del Sabadell que son accionistas de la entidad han rechazado la oferta de compra del BBVA. Los que han aceptado representan solo el 1,1% del capital del grupo.

Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron, un 2,8% de ellos, representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el banco catalán.

El Banco Sabadell detalla en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los accionistas minoritarios que son clientes de la entidad representan el 30,8% del capital del grupo.

De este modo, el 2,8% de los clientes accionistas del Sabadell que aceptaron la oferta del BBVA, que pasaba por la entrega de una acción nueva del banco comprador por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana, representan solo un 1,1% del capital del grupo.

