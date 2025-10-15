Guillermo Fesser, sobre el cierre de Gobierno en EEUU: "Los republicanos acusan a los demócratas de todos los males del país"

La falta de acuerdo para aprobar un proyecto de ley de financiación provocaba, el pasado 1 de octubre, un cierre del Gobierno de los EEUU. Los demócratas se excusas afirmando que los presupuestos implican "un recorte bestial del sistema de salud".

El Gobierno de Estados Unidos mantiene su cierre. Este, que comenzó el pasado 1 de octubre, comenzó debido a que Republicanos y Demócratas no lograron llegar a un acuerdo para aprobar un proyecto de ley de financiación. Guillermo Fesser señala que en el país la situación "está tensa porque hay mucha gente que no cobra y muchos presupuestos que no llegan".

El periodista indica que los demócratas han dicho que no pueden aprobar los presupuestos "porque en esos presupuestos va un recorte bestial del sistema de salud". Fesser expone que 15 millones de personas se van a quedar sin seguro, lo que va a provocar que las primas suban para los otros 24 millones. "De estos 24 millones, tres de cada cuatro están en sitios que han votado mayoritariamente a Trump", añade.

Fesser indica que los republicanos están "muy nerviosos" ya que muchos de sus votantes están empezando a cuestionar su voto. "Intentan que no se hable del seguro médico porque no les beneficia ya que no tienen argumentos", explica el corresponsal.

"El tema está mal porque los republicanos están en acusar a los demócratas de todos los males del país, de ahora y desde los tiempos de los indios navajo", afirma Fesser. "Tenemos a un personaje, que es el jefe de la oficina de presupuestos de Trump, Russell Vought, que está aprovechando el desconcierto que hay ahora mismo para recortar el Gobierno", concluye.

