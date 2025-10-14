'Hablando se enciende la gente'
Una mujer defiende el falso 'síndrome post aborto' ante Thais Villas: "Hay chicas que se lo han quitado y han quedado marcadas"
Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' para preguntar en la calle si el aborto debería estar blindado por la Constitución. Algunas mujeres opinan que solo debería permitirse en casos extremos, como una violación.
Thais Villas sale a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, el tema a debatir es el aborto. "¿Consideran ustedes que el derecho al aborto debería estar blindado por la Constitución?", plantea la reportera de El Intermedio.
"Creo que no", responde una mujer, y añade que el aborto solo debería ser para "aquellas personas que lo necesiten de verdad". En concreto, menciona los casos en los que el feto presenta problemas o cuando las mujeres han sido "violadas". "Solo en casos extremos", puntualiza.
Una opinión que comparte su amiga, quien asegura que las mujeres que abortan pueden quedar con secuelas, tanto físicas como psicológicas. Un tema que en las últimas semanas ha generado debate sobre si existe o no el 'síndrome post aborto', sobre el cual el personal sanitario y cualificado ha asegurado que no hay evidencia científica. Es decir, es falso.
"Ha habido casos de chicas que se lo han quitado y han quedado marcadas para toda la vida. Porque, incluso, algunas que yo conozco no han vuelto a quedarse embarazadas", comenta la mujer con chaqueta de tweed.
