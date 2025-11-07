Maya Pixelskaya, tras escuchar 'La Perla' de Rosalía: "El disco es 'Lux', pero barajaron llamarlo 'Me cago en tus muertos'"

"Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón", canta Rosalía en 'La Perla', una de las canciones más comentadas de su nuevo disco, 'Lux', donde hay quien ve mensajes para Rauw Alejandro.

Después de filtraciones y polémicas, el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', ya está en la calle y viene con algunas canciones que han tardado muy poco en ser fuente de rumores en las redes sociales.

Es el caso de 'La Perla', donde hay quien dice que la cantante se despacha a gusto con su ex, Rauw Alejandro. De este modo, en la letra de la canción encontramos frases como "él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la desilusión".

"Le ha faltado decir que no bajaba la tapa del váter", reacciona Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que estas metáforas se deben a que "es más fácil rimar cabrón, que Rauw".

Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues en el estribillo Rosalía no escatima en bilis y dedica apelativos como "la decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

"El disco se titula 'Lux', pero barajaron llamarlo 'Me cago en tus muertos'", comenta Maya Pixelskaya.

