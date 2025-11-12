Necko Vidal destripa los secretos de 'La Perla' de Rosalía, una ranchera de despecho en la que "se carga" a algún ex: "Musicalmente le llama payaso"

"Es un pedazo de temazo con armonías y melodías de una ranchera un poco circense, de despecho, porque básicamente se carga a algún ex con frases como que no sabe cotizar, que es un infiel o un mentiroso compulsivo", afirma Neko Vidal. En el vídeo, todos los detalles.

En su análisis del disco de Rosalía, Lux, que está dividido en cuatro movimientos, Necko Vidal explica en este vídeo el segundo de esos movimientos que "hace referencia a su conflicto más interno en este viaje a lo místico" que emprende la cantante en este álbum.

Un ejemplo es la canción Berghain, donde, según explica Vidal, "se hace uso del bajo ostinato, que consiste en repetir las mismas notas cada tres veces, algo que se hace mucho en el barroco", pero de repente "rompe con la estética de este disco con La Perla".

"Tienes el podio de la gran desilusión...", canta Rosalía en 'La Perla', una canción a la que ha respondido el propio Rauw Alejandro en un tuit publicado en X: "No confundan protagonistas, esa película pasó hace rato...".

"Me llama la atención que justo después de Rosalía cantar 'tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelgänger', Rauw Alejandro escriba este mensaje", confiesa Vidal.

