VÍDEO | Isabel Forner se santigua en directo: "Hay que cuidarse del demonio"

"A mí los temas de demonios me dan mucho miedo. A lo mejor la niña es sonámbula, pero a mí me da miedo", comenta la zapeadora. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

Muchos padres instalan cámaras para vigilar a sus hijos mientras duermen. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido todo lo contrario. Como se aprecia en el vídeo que hay sobre estas líneas, la pequeña está durmiendo cuando, de repente, empieza a reír. Una imagen que ha llegado a asustar incluso a los zapeadores.

"Qué yuyo… Aunque fuese mi hija, no sé si podría quererla. Solo falta que, cuando suelte los gases después del biberón, huela a azufre", comenta Isabel Forner, haciendo referencia a que la niña podría estar embrujada.

Asimismo, la zapeadora continúa hablando y señala que estos "temas son peligrosos". "A mí los temas de demonios me dan mucho miedo. A lo mejor la niña es sonámbula, pero a mí me da miedo", añade.

"Hay que cuidarse del demonio", advierte Isabel Forner antes de santiguarse. Insiste en que la niña "no es el demonio", pero que hay que "cuidarse de esos temas".

