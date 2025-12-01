Ahora

Visto en redes

VÍDEO | Isabel Forner se santigua en directo: "Hay que cuidarse del demonio"

"A mí los temas de demonios me dan mucho miedo. A lo mejor la niña es sonámbula, pero a mí me da miedo", comenta la zapeadora. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

VÍDEO | Isabel Forner se santigua en directo: "Hay que cuidarse del demonio"

Muchos padres instalan cámaras para vigilar a sus hijos mientras duermen. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido todo lo contrario. Como se aprecia en el vídeo que hay sobre estas líneas, la pequeña está durmiendo cuando, de repente, empieza a reír. Una imagen que ha llegado a asustar incluso a los zapeadores.

"Qué yuyo… Aunque fuese mi hija, no sé si podría quererla. Solo falta que, cuando suelte los gases después del biberón, huela a azufre", comenta Isabel Forner, haciendo referencia a que la niña podría estar embrujada.

Asimismo, la zapeadora continúa hablando y señala que estos "temas son peligrosos". "A mí los temas de demonios me dan mucho miedo. A lo mejor la niña es sonámbula, pero a mí me da miedo", añade.

"Hay que cuidarse del demonio", advierte Isabel Forner antes de santiguarse. Insiste en que la niña "no es el demonio", pero que hay que "cuidarse de esos temas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. Mónica García carga contra Ayuso, la "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA: "Ya le vale. Está alentando el odio"
  4. Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales
  5. Desarticulan la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' en España
  6. El instituto de una de las menores que se suicidó en Jaén abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones