VÍDEO | Boticaria García habla del nuevo antiviral contra el herpes simple: "Es como tener un As bajo la manga"

Investigadores han desarrollado un nuevo antiviral contra el herpes simple capaz de vencer a los virus resistentes a los medicamentos habituales. Boticaria García explica en Zapeando cómo este fármaco actúa cuando los tratamientos tradicionales no logran controlar los brotes.

En los últimos días, se ha podido conocer el descubrimiento de un nuevo antiviral contra el herpes simple que consigue vencer con la resistencia de aquellos virus que se habían hecho resistentes a los medicamentos. Desde Zapeando, Boticaria García da más información sobre este nuevo antiviral.

"El herpes es un virus que normalmente se controla bien con los medicamentos que ya teníamos, pero con el tiempo algunos virus de herpes se han vuelto listillos. Digamos que aprenden a esquivar el fármaco es lo que llamamos resistencia", explica la farmacéutica.

Esta situación hace que las personas sigan teniendo brotes y, por tanto, más dolor y más molestias. "Ahora tenemos un antiviral que se está desarrollando, que funciona cuando todo lo demás falla", asegura la colaboradora y añade que es como "tener un As bajo la manga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí