El vídeo viral de una niña al ver a su padre amasando: "¡No! Con las manos se rasca el culo"

Una niña se ha hecho viral en redes sociales por su divertida reacción al ver a su padre amasando con sus manos en la cocina: "¡No! Mi papá con las manos se rasca el culo", reacciona la pequeña.

"Es verdad que si te encuentras un pelo ahí es difícil convencer de que era de la cabeza", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Pero ¿qué hacen los zapeadores si se encuentran un pelo en la comida? ¿Se preguntan de dónde procede? Dani Mateo asegura que "depende de si es largo o rizado".

En el caso de María, apunta que "es algo que te gusta mucho, hay que quitarlo rápido", mientras que Dani confiesa que lo "aprovecha" para quitarse la comida que tiene entre los dientes.

