Boticaria García explica los beneficios y riesgos del Orforglipron, el nuevo fármaco oral que podría competir con el Ozempic

El Orforglipron, un nuevo medicamento en formato pastilla que podría convertirse en alternativa al Ozempic, llegará pronto al mercado. Boticaria García explica en Zapeando cómo funciona, qué beneficios aporta y por qué debe usarse siempre bajo control médico.

Boticaria García explica en Zapeando qué es el Orforglipron, la pastilla que se presenta como alternativa al Ozempic y que llegará próximamente al mercado.

"Es un fármaco con evidencia sólida detrás", asegura la farmacéutica. Señala que "es agonista al receptor GLP-1, que son unas moléculas, unos péptidos… yo los llamo los péptidos del hambre, que se liberan cuando uno lleva un rato comiendo para que te llegue la señal al cerebro de 'ya no tienes que comer más'".

El Orforglipron está pensado para aquellas personas en las que esta molécula no funciona adecuadamente. "Se puede tomar oral en pastilla diaria en lugar de tener que inyectarla. Mejora la comodidad", comenta la 'Boti'.

Además de mejorar el control de la glucosa y generar un 7,9% de pérdida de peso, también actúa sobre varios marcadores de riesgo cardiovascular. "Mejora la presión arterial, los triglicéridos, el colesterol...", enumera Boticaria García.

Sin embargo, advierte de que es fundamental ser muy consciente con su consumo y que siempre "tiene que recetarlo un médico". Subraya que debe ir acompañado de un seguimiento clínico, una alimentación saludable y ejercicio, ya que el Orforglipron es solo un impulso para mejorar la salud, no una solución única.

