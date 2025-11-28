VÍDEO | Conoce a nuestra 'encantadora' Isabel Forner: así sería el tráiler de su biopic

La zapeadora cumple años este viernes, por eso el programa ha preparado un regalo muy especial para ella: el tráiler de su propia película biográfica. Descúbrelo en el vídeo principal.

Este viernes Zapeando ha empezado de una manera muy especial: felicitando a Isabel Forner. Es el cumpleaños de la zapeadora y, como ha confesa, le encanta cumplir años. "Como se nota que son pocos", responde Nacho García ante el comentario.

"Se te pasará", añade Alberto Rey. "Isabel, regalo no te hemos comprado, porque en este programa está la cosa muy mala", confiesa Dani Mateo. A pesar de ello, la zapeadora sí que ha tenido una sorpresa por su cumpleaños de parte del programa.

'Me encanta, la vida de Isabel Forner'

Zapeando ha preparado el tráiler del biopic de Isabel. Llevaría por título 'Me encanta, la vida de Isabel Forner'. "Una vida de inicios complicados", afirma el tráiler, "una vida basada en la fe". En la película, además, se incluyen las reflexiones más profundas de la zapeadora y sus talentos más ocultos.

"¡Qué bonito!", afirma Forner tras ver el vídeo. "¡Qué feliz me ha hecho!", añade la zapeadora. "Si tuvieras que decir algo de este tráiler, ¿qué dirías?", pregunta Dani. "Me encanta", responde Isabel. La zapeadora confiesa que es muy feliz en el programa.

Un tráiler de cinco 'Albertitos'

"Vengo feliz a trabajar, vengo con ilusión, con ganas", añade. "Me sigue apeteciendo igual que el primer día, gracias a los que estáis en la mesa, pero, también, a todo el equipo", afirma. Alberto, por su parte, decide dar cinco 'Albertitos' al tráiler. "Tiene drama, tiene comedia, tiene amor, tiene presupuesto...", explica.

