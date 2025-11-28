Dani Mateo cree que "es inútil disimular los pedos" y manda un consejo en vídeo: "Déjalo salir, que todo el mundo lo vea y se aparte"

Dani Mateo se muestra a favor de que "la gente que se pare para tirarse un pedo" y recomienda adoptar un tipo de postura concreta que permita avisar a los demás de que lo vas a hacer. La suya, en este vídeo.

Ayer se celebraba en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, esa festividad donde la gente disfruta junto a sus familiares de una buena cena con el pavo al centro.

Esto a veces puede causar de las digestiones sean un poco pesadas, como la de un hombre que, justo después de despedirse de sus familiares y abandonar la casa, se detenía en el porche para tirarse un tremendo pedo.

"He estado aguantando esto demasiado tiempo", comentaba ante las risas de sus acompañantes, para después decir que "espero que no me hayan oído a través del portero electrónico".

"Eso Francisco Cacho lo declara huracán de nivel 3", apunta Nacho García, mientras que Dani Mateo señala que "ya sabemos lo que ha calcinado el pavo".

El presentador, sin embargo, se muestra "muy a favor de la gente que se pare para tirarse un pedo" porque "hay un momento en que uno descubre que es inútil disimular".

"Todo el mundo se tira pedos y sabes perfectamente cuando el de al lado lo está haciendo", opina Dani, que defiende que se adopte una postura concreta "para que todo el mundo lo vea y se aparte". En su caso, se coloca de una curiosa forma que muestra en el vídeo sobre estas líneas.

