VÍDEO | Un informático mexicano se hace viral después de rapear para promocionar su aplicación

El joven aprovecha un viaje en metro para hablar a los otros pasajeros sobre la aplicación que ha diseñado. Para ello, ha compuesto un rap que acompaña también con un baile.

Un joven mexicano se ha hecho viral gracias a la promoción que ha preparado para la aplicación que ha diseñado. "Cuando uno cree en uno mismo y en el buen trabajo que hace pueden ocurrir cosas increíbles", señala María Gómez.

Como se puede ver en las imágenes, el informático decide vender su aplicación rapeando en el metro. "Hola, soy Santiago, quiero enseñarles hoy la aplicación que yo programé", comienza a rapear.

"Es una IA que puede crear el código que quieran para su negocio que no sepan programar", sigue. Santiago comparte la página web desde la que pueden descargarla y, además, también acompaña su rap bailando.

"Pruébenla, es mexicana", anima a la gente. Santiago consigue llevarse un aplauso de todos los zapeadores. "Esto es un emprendedor", dice Miki Nadal. "No sé si me sorprende más el baile, la letra o que un informático haya salido a la calle a hacer cosas", comenta Quique Peinado.

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