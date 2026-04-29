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Vicente Serrano llama "cansina" a Anabel Pantoja: "David, cásate ya con ella y así os vais otros 15 días y nos dejáis en paz"

"Como nadie le hace ni caso, Anabel Pantoja está diciendo titulares de que cree que (David) se va a declarar", afirma Vicente Serrano, que llama "cansina" a la sobrina de Isabel Pantoja.

Vicente Serrano llama "cansina" a Anabel Pantoja: "David, cásate ya con ella y así os vais otros 15 días y nos dejáis en paz"

Alfonso Arús enseña el "zasca" de Vicente Serrano a Anabel Pantoja, a la que llama "cansina" y pide a su novio que le pida ya matrimonio: "Como nadie le hace ni caso, Anabel está diciendo titulares de que cree que se va a declarar, así que, David, cásate ya con ella, y así tenéis otros 15 días y os vais de vacaciones y nos dejáis en paz".

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