¡Acontecimiento histórico! Francisco Cacho da todos los detalles sobre el eclipse solar total de agosto, en vídeo

El meteorólogo de laSexta explica que, aunque queden tres meses para que se produzca, este miércoles y jueves podremos hacer un simulacro para comprobar si lo podremos ver gracias a los llamados días espejo.

El próximo 12 de agosto se va a producir un acontecimiento mundial histórico: un eclipse solar total. "Solo lo van a poder ver en el mundo unos pocos afortunados en Soria", señala Quique Peinado. Francisco Cacho indica que "de aquí a 2028 España va a vivir una secuencia de eclipses histórica, tres eclipses de sol que van a ser dos totales y uno anular".

El primero se producirá ese 12 de agosto, el segundo el dos de agosto de 2027 y el tercero el 26 de enero de 2028. "Va a ser un acontecimiento tan importante, que el ministerio de Transporte y Movilidad ha creado una comisión especial para organizar los desplazamientos que se van a producir", explica el meteorólogo de laSexta, ya que va a atraer gente de todo el mundo.

Cacho indica que, en Soria, por ejemplo, ya hay alquileres turísticos cuyo precio se ha disparado debido a este acontecimiento. Por ejemplo, algunos anuncios de casas con terraza en Soria que superan los 8.000 euros.

Todavía quedan meses para poder ver ese eclipse total, pero justo este miércoles y jueves, como cuenta Peinado, "es el momento ideal para hacer un simulacro y comprobar si lo podremos ver o no el 12 de agosto". El zapeador explica que son días espejo.

Francisco cuenta que se llaman días espejo ya que "el sol va a estar a la misma posición que el día del eclipse". "Esto se debe a que hay los mismos días desde hoy al solsticio de verano, 52, que desde el solsticio de verano al 12 de agosto", añade. "Como el eclipse es a las 20:30 h el sol va a estar muy bajito en el horizonte", indica, "podemos ir a la zona donde pensemos verlo y comprobar si se ve o nos lo tapa algo".

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