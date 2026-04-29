Fesser desvela por qué no fue a la cena de corresponsales donde intentaron disparar a Donald Trump: "Me perdí la emoción"

Después de decir que Trump pensaba que en la cena de corresponsales nadie se iba "a meter con él, pero la emoción" podía "estar servida", Guillermo Fesser explica a Wyoming su coartada en el momento del intento de atentado.

Después del intento de atentado sobre Donald Trump y su gabinete en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio desde EEUU. Además, El gran Wyoming recuerda al corresponsal cómo unos días antes de intento de atentado, afirmó que Trump pensaba que la cena sería "un homenaje a su persona por ser tan grande" y que "nadie se va a meter con él, pero la emoción puede estar servida".

Tras recordar este vídeo, Wyoming pregunta a Fesser si tiene "una coartada sólida" para el momento del intento de atentado: "¿Dónde estabas el sábado a las 20:35 hora de Washington?". "Pues ya me hubiera gustado estar en Washington, pero solo pueden estar los que están acreditados en esa ciudad y yo, como estoy acreditado en Nueva York, me perdí la emoción", explica Guillermo Fesser en el vídeo principal de esta noticia.

"Qué coartada más sólida, con lo que te pago, tienes tú como para irte a cenar ahí", destaca, entre risas Wyoming, que recuerda el hombre que se hizo viral por seguir moviendo mientras todo el mundo se escondía tras escuchar los disparos: "El figura ese que se quedó como Carrillo en el 23F, en plan, 'yo no me muevo de aquí hasta que me coma los 3.000 boniatos que he soltado'".

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