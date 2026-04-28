VÍDEO | El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios consejos para evitar el dolor cervical

Muchas personas, entre un 60 y un 70%, sufren este dolor a lo largo de su vida. Como explica el especialista, es, en muchos casos, "un dolor mecánico inespecífico".

Este martes Víctor Hernán visita Zapeando para hablar sobre el dolor cervical, un dolor cuya causa más frecuente, como señala, "es que no hay causa aparente". "Es un dolor mecánico inespecífico", añade. "Un 60-70% de las personas van a tener dolor cervical a lo largo de su vida", indica.

El fisioterapeuta comparte varios consejos para evitar este dolor. Hernán indica que lo primero es evitar el sedentarismo y es muy claro: "El movimiento es vida". Este recomienda que, en un trabajo de ocho horas, se deben hacer pausas cortas cada 40 o 50 minutos en las que nos levantemos y movamos un poco el cuello. Cada dos horas recomienda hacer pausas de unos 10 minutos para activar la espalda caminando o subiendo escaleras.

Víctor aconseja también aplicar calor en la zona dos o tres veces al día, antes del movimiento, tiene numerosos beneficios. Hernán explica que "activa la circulación, llega más oxígeno y nutrientes a los músculos, reduce el tono muscular, el músculo se relaja y baja la contractura".

Además, también "disminuye la señal dolorosa activando receptores térmicos que tapan la señal dolorosa y mejora la elasticidad de los tejidos". Víctor indica que no hay que usar calor "si hay una inflamación aguda o un golpe reciente".

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