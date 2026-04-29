"En contra": la reacción de Ortega Smith cuando le echan de Vox y le piden que "abandone el grupo" de Whatsapp

Dani Mateo analiza la expulsión de Javier Ortega Smith del grupo de Whatsapp de Vox: "Abascal consiguió la mayoría de dos tercios y Ortega Smith no respondió al momento porque, viendo el panorama, los dos tercios se los estaba bebiendo él".

Dani Mateo define en el plató de El Intermedio como "un juego de niños" la guerra interna "de Más Madrid comparado con la gente que de verdad sabe pelearse, la de Vox". "Porque si la izquierda monta shows, la ultraderecha, directamente, monta 'La Velada' de Ibai Llanos", destaca el colaborador de El Intermedio, que afirma que "un ejemplo es la expulsión de Javier Ortega Smith".

Y es que "después de semanas peleándose a cara de perro en los medios de comunicación, ahora hemos conocido cómo le dieron la puñalada final, ¡el Whatsapp!", destaca Dani Mateo, que enseña en el vídeo principal de esta noticia "las conversaciones del Comité del Ejecutivo Nacional de Vox que ha desvelado el diario 'El Mundo'".

En estas imágenes se puede ver cómo "tomaron la decisión de darle boleto": "Todo empezó con un mensaje de Santiago Abascal comunicando la decisión de expulsarle del partido por falta de confianza personal y política". Pero, para hacerlo, según los estatutos, necesitaban los votos a favor de, al menos, 14 miembros. "Vemos cómo en seguida le siguen la corriente al jefe y, al momento, responden Garriga, Pepa Millán o Figaredo con un 'a favor' y, en menos de dos minutos, Abascal ya había conseguido la mayoría de dos tercios para expulsar a Ortega Smith, quien, probablemente, no respondió al momento porque viendo el panorama los dos tercios se los estaba bebiendo en un bar él", destaca Dani Mateo.

Sin embargo, una vez tomada la decisión y tras pedirle Garriga que abandonara el grupo, Javier Ortega Smith apareció únicamente para decir "en contra". "Garriga cerró el tema diciendo que como no abandonaba el grupo, creaba uno nuevo y el viejo dejaba de ser operativo", explica Dani Mateo, que desvela que en El Intermedio han tenido acceso "al primer gif que se ha usado en el nuevo grupo sin Ortega".

En el gif se ve a "Abascal usando la democracia interna del partido para cerrarle la puerta en los morros para echar al único disidente al que Ortega Smith todavía no había expulsado", concluye Dani Mateo.

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