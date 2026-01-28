Las "malas noticias" de Francisco Cacho sobre el tiempo para lo que queda de semana: "Me es más fácil decir cuándo no va a llover"

El temporal de nieve, frío y viento no termina con 'Kristin'. Francisco Cacho comparte en este vídeo su previsión del tiempo para el resto de la semana y avisa de que vienen más borrascas desde el Atlántico: "Va a seguir lloviendo".

'Kristin' es la cuarta borrasca que azota la península en apenas 10 días, dejando a su paso un temporal de nieve, vientos y lluvias. Pero ¿qué tiempo nos espera para las próximas horas y días?

Francisco Cacho hace su previsión del tiempo y explica que "lo peor se va a concentrar en Galicia y el Mediterráneo", pues ahora mismo hay mucha lluvia y no solo hoy, sino también mañana, "vamos a tener una situación muy complicada". De hecho, se reactivarán los avisos naranjas en Galicia y toda la zona del Cantábrico por olas que podrían superar los 7 metros de altura.

De cara al resto de la semana, Cacho avisa que "tengo malas noticias", ya que van a seguir llegando borrascas desde el Atlántico. "No sé si van a tener nombre o no, pero va a seguir lloviendo", afirma el experto en el vídeo sobre estas líneas.

De hecho, asegura que "me es más fácil decir cuándo no va a llover", que será el sábado, donde tendremos una tregua para salir y "poner la lavadora".

