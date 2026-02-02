VÍDEO | Dani Mateo, al padre de Lamine Yamal tras decir que verle jugar "me pone hasta cachondo": "Cómo estará el padre de Alcaraz"

"Esa es la frase que tú quieres que te diga tu padre", comenta Quique Peinado en este vídeo donde el padre de Lamine Yamal le manda un mensaje a su hijo: "Viéndote jugar así, me pongo hasta cachondo".

Hay padres que se emocionan viendo jugar a sus hijos y luego está el padre de Lamine Yamal. Durante el partido que el FC Barcelona jugaba contra el Elche, Mounir Nasraoui subía un vídeo a sus redes reaccionando a una de las jugadas de su hijo.

"¡Olé Lamine Yamal! Para bien o para mal", comentaba el padre de Lamine, que llegaba a asegurar que "viéndole jugar así, me pongo hasta cachondo".

"Sabiendo esto prefiero que no se grabe el día que ganen la Champions", comenta Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Quique Peinado ironiza con que esa frase de Mounir "es la que tú quieres que te diga tu padre".

"El hijo se llama Lamine Yamal y el padre solo mal", reacciona Dani Mateo, que se pregunta "cómo estará el padre de Alcaraz a estas alturas".

