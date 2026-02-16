VÍDEO | 'Cupido' revela por qué Isabel Forner no encuentra el amor: "Esta mujer reza todos los días a los santos, pero no busca uno"

Zapeando recibe una visita inesperada cuando 'Cupido', interpretado por Miki Nadal, irrumpe en el plato muy cansado tras San Valentín. Entre bromas y reproches, el 'dios del amor' habla de flechas y frustraciones.

El plato de Zapeando recibe esta tarde a un invitado muy especial: 'Cupido'. El 'dios del amor' irrumpe en el programa un poco cabreado y cansado después del intenso día de San Valentín. "¿Buenas tardes? Buenas tardes, será para ti, que el temita del amor está fatal", comenta bastante enfadado nada más llegar al plató.

Además, se queja de su imagen y de su trabajo: "Llevo tirando flechas vestido como un marracho porque me pintaron así en un cuadro", lamenta.

Pero Cupido no visita solo el programa para hablar de su vida. También aprovecha para explicar a Isabel Forner por qué, según él, 'no encuentra el amor'. "La tengo localizada todo el día. Llevo 10 años tirándole flechas y no hay manera", asegura ante la sorpresa de todos.

La zapeadora no tarda en responder y deja caer que quizá Cupido esté enamorado de ella: "No debe querer que encuentre a alguien. Esto no es normal".

El 'dios del amor', lejos de quedarse callado, remata con otra confesión que deja a Isabel sin palabras: "Os voy a decir una cosa. Esta mujer está implorando todos los días a los santos, pero no busca uno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.