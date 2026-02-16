Ahora

Zapeando

VÍDEO | 'Cupido' revela por qué Isabel Forner no encuentra el amor: "Esta mujer reza todos los días a los santos, pero no busca uno"

Zapeando recibe una visita inesperada cuando 'Cupido', interpretado por Miki Nadal, irrumpe en el plato muy cansado tras San Valentín. Entre bromas y reproches, el 'dios del amor' habla de flechas y frustraciones.

VÍDEO | 'Cupido' revela por qué Isabel Forner no encuentra el amor: "Esta mujer reza todos los días a los santo, pero no busca uno"

El plato de Zapeando recibe esta tarde a un invitado muy especial: 'Cupido'. El 'dios del amor' irrumpe en el programa un poco cabreado y cansado después del intenso día de San Valentín. "¿Buenas tardes? Buenas tardes, será para ti, que el temita del amor está fatal", comenta bastante enfadado nada más llegar al plató.

Además, se queja de su imagen y de su trabajo: "Llevo tirando flechas vestido como un marracho porque me pintaron así en un cuadro", lamenta.

Pero Cupido no visita solo el programa para hablar de su vida. También aprovecha para explicar a Isabel Forner por qué, según él, 'no encuentra el amor'. "La tengo localizada todo el día. Llevo 10 años tirándole flechas y no hay manera", asegura ante la sorpresa de todos.

La zapeadora no tarda en responder y deja caer que quizá Cupido esté enamorado de ella: "No debe querer que encuentre a alguien. Esto no es normal".

El 'dios del amor', lejos de quedarse callado, remata con otra confesión que deja a Isabel sin palabras: "Os voy a decir una cosa. Esta mujer está implorando todos los días a los santos, pero no busca uno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"