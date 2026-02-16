Así ha sorprendido David Beckham a Victoria en San Valentín, en vídeo: "¿Esto es lo que pretendías?"

El exfutbolista ha decidido preparar un romántico desayuno a su mujer. Para ello, como ha confesado, ha seguido un tutorial de Instagram. Descubre el resultado en el vídeo principal.

Este sábado se ha celebrado San Valentín y muchas celebrities no han dudado en compartir a través de sus redes sociales cómo han celebrado el día del amor. Un ejemplo de ello es David Beckham, que ha demostrado sus habilidades culinarias para festejar este día.

El exfutbolista le ha preparado a Victoria, su mujer, un desayuno de San Valentín para demostrarle todo su amor. David ha tallado fresas con forma de rosa siguiendo un tutorial que, como confiesa, ha visto por Instagram. Su mujer ha compartido la ocurrencia de su marido en su perfil de Instagram.

"¿Esto es lo que pretendías?", pregunta Victoria, después de ver el resultado, "no está mal". Pero su ingenio no terminaba ahí. El exfutbolista también ha preparado unas tostadas para su mujer en las que ha marcado unos corazones con los dedos que, después, ha rellenado con mermelada.

"Plantar los dedazos en unas tostadas", comenta Miki Nadal, "vaya...". "Detalle romántico si lo hace Beckham, cutrez de última hora si lo haces tú", añade.

