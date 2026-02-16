Ahora

Romántico desayuno

Así ha sorprendido David Beckham a Victoria en San Valentín, en vídeo: "¿Esto es lo que pretendías?"

El exfutbolista ha decidido preparar un romántico desayuno a su mujer. Para ello, como ha confesado, ha seguido un tutorial de Instagram. Descubre el resultado en el vídeo principal.

El exfutbolista ha decidido preparar un romántico desayuno a su mujer. Para ello, como ha confesado, ha seguido un tutorial de Instagram. Descubre el resultado en el vídeo principal.

Este sábado se ha celebrado San Valentín y muchas celebrities no han dudado en compartir a través de sus redes sociales cómo han celebrado el día del amor. Un ejemplo de ello es David Beckham, que ha demostrado sus habilidades culinarias para festejar este día.

El exfutbolista le ha preparado a Victoria, su mujer, un desayuno de San Valentín para demostrarle todo su amor. David ha tallado fresas con forma de rosa siguiendo un tutorial que, como confiesa, ha visto por Instagram. Su mujer ha compartido la ocurrencia de su marido en su perfil de Instagram.

"¿Esto es lo que pretendías?", pregunta Victoria, después de ver el resultado, "no está mal". Pero su ingenio no terminaba ahí. El exfutbolista también ha preparado unas tostadas para su mujer en las que ha marcado unos corazones con los dedos que, después, ha rellenado con mermelada.

"Plantar los dedazos en unas tostadas", comenta Miki Nadal, "vaya...". "Detalle romántico si lo hace Beckham, cutrez de última hora si lo haces tú", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"