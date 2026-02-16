Ahora

Vacuna contra el virus respiratorio sincitial

VÍDEO | Boticaria García analiza los avances del anticuerpo monoclonal para el virus de la bronquiolitis: "Está funcionando muy bien"

Boticaria García habla en este vídeo sobre el anticuerpo monoclonal, una especie de vacuna contra el virus respiratorio sincitial que provoca las bronquiolitis en bebés, que en algunas zonas está reduciendo un 80% el número de hospitalizaciones.

Desde su 'farmacia' de Zapeando, Boticaria García aborda diferentes cuestiones, desde las diferencias entre el ibuprofeno y paracetamol, hasta el virus respiratorio sincitial.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que este virus es "bastante común, sobre todo en otoño y en invierno" y el culpable de las bronquiolitis de los bebés. En adultos sanos, los síntomas "suelen muy parecidos a los del catarro", desde la congestión nasal hasta el dolor de garganta o la fiebre. Sin embargo, en personas vulnerables puede derivar en bronquiolitis y neumonías.

Sin embargo, Boticaria señala que, en los últimos años, "la prevención del VRS ha dado un salto enorme". En bebés se utiliza el llamado anticuerpo monoclonal, que "no es exactamente una vacuna", pero es como "darles las defensas ya preparadas para que estén protegidos la temporada".

En España, este anticuerpo se administra dependiendo de la comunidad autónoma y de la temporada en que nazca el bebé. El objetivo, señala, es "cortar el número de bronquiolitis y que los niños pequeñitos acaben en el hospital".

La buena noticia es que este anticuerpo "está funcionando muy bien" y se han reducido los ingresos hospitalarios por bronquiolitis hasta, en algunas zonas, el 70 u 80%.

