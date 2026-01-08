Quique Peinado confiesa el problema de Isabel Forner, en vídeo: "Sigue sintiendo que lo tiene..."

La zapeadora ha pedido a todo el equipo del programa que miren si tiene algo en su nariz y su compañero no duda en contarlo frente a la cámara. Descubre, en el vídeo principal, cómo ha acabado este divertido momento.

Dani Mateo ha dado comienzo a Zapeando presentado a los colaboradores que le van a acompañar durante el programa. Este jueves están con el Quique Peinado, Isabel Forner, Iñaki Urrutia y María Gómez. Quique aprovecha la presentación de Dani para confesar el problema que está sufriendo Isabel.

"¿Sabes lo que le está pasando a Isabel?", plantea Peinado, "que cree que tiene un moco...". "¡Quique!", se queja su compañera. "Ella se ha quitado el moco pero sigue sintiendo que lo tiene", añade el zapeador. La zapeadora se explica afirmando que cree que se le está cayendo el moco. "Antes de empezar le digo 'Dani, ¿tengo?' Y como no me fio de Dani se lo he preguntado a Quique", añade.

"Se lo ha preguntado a todo el equipo", señala Mateo. Iñaki afirma que él sí que puede ver que tiene algo en la nariz. "No me rayes el resto del programa", contesta Isabel, "que no tengo nada". "¿Podemos hacer zoom?", pide Dani a los cámaras del programa.

"Dani, que vergüenza", afirma la zapeadora. Forner levanta su rostro para que se vea, frente a la cámara, que no tiene nada. "Toda España sabe que no lo tienes", le dice Quique. "Hashtag 'moco de Isabel'", concluye Mateo, "para que opinéis en casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.