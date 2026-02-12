"No hay necesidad de ver un beso de tornillo delante de la gente": María José Gómez y Verdú habla sobre las muestras de amor en San Valentín

María José Gómez y Verdú da unos consejos para disfrutar de San Valentín según el protocolo. En este vídeo, explica cómo debemos comportarnos con nuestra pareja en público y recuerda que, si es una primera cita, "no hay beso".

Este fin de semana se celebra San Valentín, un día donde los sentimientos están a flor de piel y se mezclan con los bombones y el champán barato, dando rienda suelta a las muestras públicas de amor.

María José Gómez y Verdú, la experta en protocolo de Zapeando, explica en el vídeo sobre estas líneas que "un beso discreto va bien, pero ver un beso de tornillo delante de la gente no hay necesidad".

"No hay necesidad de intercambiar saliva y que yo lo vea", comenta María José, que además afirma que si se trata de una primera cita "no hay beso".

Tampoco un beso en la frente, lo que a Isabel Forner le parece "mágico". "Eso es de una madre a un hijo, pero con una cita no", sentencia la experta.

