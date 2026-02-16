Ahora

Zapeando

VÍDEO | Dani Mateo, a Isabel Forner tras salir de fiesta e ir a la Iglesia después: "No está bonito usar la misa de after"

Isabel Forner desvela qué hizo durante el fin de semana de San Valentín. La zapeadora viajó hasta París, donde salió de fiesta para después ir a misa en Notre Dame. Un comentario que se ha ganado las risas de los zapeadores.

Este San Valentín, París se ha colapsado con tantas pedidas de matrimonio. Como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, la ciudad del amor se vio inundada con puestos de flores y parejas pidiéndole matrimonio a su novio o novia a los pies de la Torre Eiffel.

Un momento muy romántico, pero Isabel Forner duda de que sea cierto, pues la zapeadora acaba de volver de París y dice que en su viaje no vio nada de lo que aparece en el vídeo. "Vengo de estar ahí el 14 de febrero, más sola que la una, y no he visto ni una sola pedida de mano", asegura Forner.

Además, añade que no solo hizo turismo, sino que también salió de fiesta: "Salí el sábado, pero el domingo estaba comulgado en Notre Dame". Sin embargo, con ese comentario la zapeadora se ha puesto en la diana de los comentarios de sus compañeros.

"No está bonito usar la misa de after solo porque te inviten a un poco de vino", le ha increpado Dani Mateo de broma a Forner.

