¿Cuál es la diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno? Boticaria García desvela dosis, cuándo tomarlo y efectos secundarios, en vídeo

Boticaria García abre su farmacia en Zapeando para responder a las dudas de los 'clientes'. Quique Peinado, por ejemplo, le pregunta por el ibuprofeno y cuál es la dosis adecuada que se puede tomar: "¿Me puedo poner rollito Breaking Bad y tomar pastilla y media de 400 mg para que sea como la de 600 mg?".

La farmacéutica asegura que "matemáticamente lo puedes hacer", pero para un dolor de cabeza o los típicos dolores musculares un ibuprofeno de 400 mg es "suficiente" y "limitas mucho los efectos secundarios, que los tiene". En este sentido, señala que el ibuprofeno puede hacer daño al estómago y subir la tensión.

El ibuprofeno de 600 mg, recuerda, "es con receta médica", mientras que el máximo recomendado en automedicación son 1.200 mg al día, es decir, uno de 400 mg cada 8 horas.

Boticaria también explica cuál es la diferencia entre el ibuprofeno y el paracetamol. El primero es analgésico, antiinflamatorio y antipirético y es mejor "cuando hay dolor con inflamación" como la regla, un dolor de muela o un golpe. Debido a ser gastrolesivo, se recomienda tomarlo con comida.

El paracetamol, por su parte, es analgésico y antipirético, no así antiinflamatorio. De este modo, se recomienda para dolores sin inflamación, como un dolor de cabeza, un catarro o malestar general. Es más suave para el estómago, pero si tomamos demasiado hay riesgo para el hígado.

Respecto a las dosis de paracetamol, lo ideal es empezar por la más baja, 500 o 650 mg cada 6 u 8 horas. Si no hace efecto se podría pasar a los 1.000 mg, pero siempre teniendo en cuenta que la dosis diaria máxima son 4.000 mg. En el caso de que tengamos previsto tomarlo varios días seguidos, habría que limitarlo a los 3.000 mg diarios, porque "el hígado no es un héroe".

Otra cuestión que habría que tener en cuenta es no combinar paracetamol con otros medicamentos antigripales, pues lo llevan incluido y de este modo estaríamos aumentando la dosis. Además, no se puede tomar con alcohol, ya que "van por la misma vía y se estorban".

