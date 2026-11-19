IMITACIÓN
VÍDEO | Aitana quiere estudiar una carrera y María Gómez versiona a Melody: "Una diva es valiente, empollona"
La cantante Aitana ha reconocido que le gustaría estudiar una carrera, que es algo que te hace más diva, lo que ha animado a la colaboradora María Gómez en versionar la canción 'Diva'. No te lo pierdas.
Aitana recibió ayer el premio a 'Mujer del Año' por la revista GQ. La cantante, en una entrevista, ha compartido el secreto para ser aún más Diva: "Estudiar".
La cantante ha reconocido que "desde hace mucho tiempo quiero estudiar una carrera, porque es algo que nunca hice", ya que empezó su carrera musical justo con 18 años.
Ante tales declaraciones, la 'zapeadora' María Gómez no se ha podido resistir. Ha cantado una nueva versión de la canción ' Diva' a lo Melody. "Una diva es valiente, empollona... y no falta a clase jamás".
Lo mejor y lo peor es que la colaboradora ha anunciado que ya tiene su próximo reto, imitar a Guitarrica.
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