VÍDEO | Hasta 6.000 euros por una noche en España para ver el eclipse solar

En Zapeando siguen analizando todos los detalles del eclipse solar del próximo 12 de agosto, pero esta vez los colaboradores han puesto el foco en el elevado precio de algunos alojamientos situados en las zonas con mejor visibilidad del fenómeno.

En Zapeando no dejan de hablar del eclipse solar que se podrá ver el próximo 12 de agosto. Desde los mejores lugares de España para disfrutar del fenómeno hasta cómo afectará a nuestras mascotas, el programa ha repasado todos los detalles del esperado acontecimiento.

Sin embargo, en esta ocasión los colaboradores han querido charlar sobre la subida de precios en algunos alojamientos situados en las zonas donde mejor se podrá observar el eclipse.

Los precios se han disparado hasta alcanzar cifras sorprendentes. En algunos puntos de España, reservar una noche para disfrutar del fenómeno puede superar los 2.000 euros, como ocurre en León. Pero el caso más llamativo se encuentra en Palma de Mallorca, donde algunos alojamientos llegan a alcanzar los 6.000 euros por noche.

"¡6.000 pavos para que luego se te levante el día nublado y no veas nada!", bromea Quique Peinado.