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Asturias y León triplican sus precios

El primer eclipse solar total en un siglo dispara los precios de los alquileres: "Se va a ver solo en España"

En agosto tendrá lugar un eclipse solar total, el primero en un siglo, y la expectación está disparando los precios de los alojamientos. En León, uno de los mejores lugares para observarlo, una habitación llega a costar 11.000 euros la noche.

En agosto tendrá lugar un eclipse solar total, el primero en un siglo, y la expectación está disparando los precios de los alojamientos. En León, uno de los mejores lugares para observarlo, una habitación llega a costar 11.000 euros la noche.

Hay mucha expectación en torno al eclipse solar que ocurrirá en agosto, el primero total que ocurrirá en un siglo y para el que Ramoncín ya tiene reservada una habitación en Teruel.

Francisco Cacho explica que en los próximos tres años vamos a tener tres eclipses, dos de sol y uno lunar, que "se van a ver solo en España". El de agosto se podrá observar en nuestro país y solo en algunos puntos del océano atlántico y Groenlandia.

Los mejores sitios para verlo será en ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao, León o Zaragoza y eso está provocando que se dispare el precio de los alquileres.

Asturias y Castilla y León registran los mayores incrementos, hasta el punto de que se están triplicando los precios habituales de temporada alta. Como ejemplo, un apartamento esa noche en el centro de León puede costar entre los 400 y los 11.000 euros por noche. En Asturias, una casa que ronda los 150 euros cuesta 7.500.

"Por ese precio, por lo menos que contraten un seguro de buen tiempo, porque igual pagas 11.000 pavos por una habitación y resulta que es una noche cerrada de nubes y no ves nada", comenta Iñaki López.

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