Los mejores pueblos de España para ver el eclipse solar total del 12 de agosto

La cuenta atrás para el gran eclipse solar total del 12 de agosto ya ha comenzado. Durante unos minutos, el día se oscurecerá por completo en buena parte del norte de España y Baleares, un fenómeno excepcional que atraerá a miles de aficionados a la astronomía y viajeros.

Si buscas un lugar especial para vivir este momento histórico, los pueblos son una de las mejores opciones. Además de ofrecer cielos más despejados y menos contaminación lumínica que las grandes ciudades, permiten disfrutar de la experiencia rodeado de naturaleza, patrimonio y paisajes únicos.

Mallorca: cuatro rincones con vistas privilegiadas

En las Islas Baleares, Mallorca se perfila como uno de los destinos estrella para contemplar el eclipse. Entre los lugares recomendados destacan Valldemossa, Deià, Port de Sóller y Formentor, todos ellos con espectaculares miradores sobre el Mediterráneo que prometen una imagen inolvidable del fenómeno al atardecer.

Aragón: historia y cielos abiertos

Aragón será otra de las comunidades privilegiadas para observar la totalidad del eclipse. Entre los pueblos más recomendables figuran Albarracín, considerado uno de los más bonitos de España; Mora de Rubielos, con su imponente castillo medieval; Alcañiz, Calamocha y Oliete, enclaves con amplios horizontes ideales para la observación.

Castilla y León: patrimonio y naturaleza

En Castilla y León también hay excelentes opciones para seguir el eclipse. Localidades como Gormaz, con su impresionante fortaleza califal; Pedraza, uno de los pueblos medievales mejor conservados del país; Toro y Poza de la Sal combinan patrimonio histórico con buenas condiciones para disfrutar del espectáculo astronómico.

Galicia: el eclipse junto al mar

Galicia ofrecerá algunos de los paisajes más espectaculares para contemplar el eclipse. Ribadeo, Viveiro, la playa de As Catedrais y A Veiga figuran entre los destinos recomendados para quienes quieran vivir el fenómeno entre acantilados, playas y montañas.

Comprueba si el eclipse será total en tu destino

Aunque estos pueblos se encuentran entre los lugares más interesantes para disfrutar del eclipse, es recomendable consultar antes el recorrido exacto de la franja de totalidad.

Para ello, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dispone de mapas actualizados que permiten comprobar si el eclipse será total o parcial en cada municipio y conocer la hora exacta en la que se producirá el fenómeno.

Sea cual sea el destino elegido, conviene recordar que será imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar durante todas las fases del eclipse, salvo en los escasos minutos en los que la Luna cubra completamente el Sol dentro de la franja de totalidad.