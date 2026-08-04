Marlaska anuncia que 70.000 migrantes han dejado Ceuta e insiste en que no hubo avisos: "Los países de la UE han reconocido la respuesta de España"

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior ha respondido a Italia asegurando que "en ningún momento ha estado en peligro el espacio Schengen", ya que "ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control documental efectivo".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido tras la reunión con sus homólogos europeos sobre la crisis migratoria en Ceuta, donde entraron 72.000 migrantes, de los cuales 70.000 ya han abandonado la ciudad. Marlaska destacó el reconocimiento y apoyo de la Unión Europea al trabajo de España. Aseguró que la reunión fue necesaria, aunque consideró infundado el motivo de Italia y Dinamarca de expulsar a España del espacio Schengen. Marlaska afirmó que el control documental en Ceuta es efectivo. Además, expresó su confianza en el CNI, aclarando que no hubo aviso previo sobre la crisis.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este martes tras la reunión con sus homólogos europeos a colación de la crisis migratoria desatada en Ceuta el pasado 30 de julio. Marlaska ha esa entrada masiva en 72.000 migrantes, aunque aclara que 70.000 de ellos "ya han abandonado" la ciudad autónoma.

En esa reunión, el titular de Interior ha asegurado que el resto de Estados miembros de la Unión Europea "han reconocido y apoyado la eficacia y el trabajo desarrollado por España" en respuesta a la crisis migratoria y humanitaria acontecida en los últimos días.

Marlaska ha defendido que el encuentro con el resto de gobiernos europeos ha sido "necesario", aunque ha asegurado que el motivo esgrimido por Italia y Dinamarca, dos de los países impulsores de este encuentro, es infundado, ya que reclamaban la expulsión de España del espacio Schengen de libre circulación alegando que la crisis migratoria podía extenderse al resto del continente.

"En ningún momento ha estado en peligro el espacio Schengen", ha aseverado Marlaska, que ha argumentado que "ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control documental efectivo porque hay un régimen especial".

"Quizás alguien hizo entrever algún riesgo por alguna circunstancia que no voy a analizar ahora en algunos de los socios de la UE, quizás por algún interés más partidista que interés de Estado", ha apuntado el ministro para destacar que lo relevante es que "han recapitulado" en el sentido de analizar "perfectamente lo ocurrido y la respuesta" dada por España.

Insiste en que el CNI no avisó

El titular de Interior también ha sido preguntado en rueda de prensa por el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en este conflicto después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase que dicho organismo "hizo su trabajo" en esta crisis migratoria. "Mi confianza en el CNI es absoluta, juegan un papel prioritario", ha asegurado Marlaska. No obstante, ha defendido que "no hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo acontecido iba a suceder".

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