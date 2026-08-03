Belén Samper cuenta qué restricciones se van a establecer debido al eclipse solar

Quedan solo nueve días para que se produzca el eclipse solar y el miedo a los incendios ha llevado a algunos ayuntamientos a establecer una serie de medidas.

El próximo 12 de agosto se va a poder ver un eclipse solar en nuestro país. En algunos lugares de nuestro país este llegará a ser total, algo que no pasaba en nuestro país desde hace 114 años, como cuenta Belén Samper, desde 1912.

Este eclipse solar total se podrá ver, aproximadamente, a partir de las 20:30 horas. "Esa franja va a pasar desde A Coruña hasta Baleares y lo vamos a ver siempre que tengamos esas gafas homologadas", indica la meteoróloga de laSexta.

Samper cuenta que este eclipse va a traer consigo una serie de restricciones, sobre todo, por el tema de los incendios. La meteoróloga explica que, por ejemplo, en Tres Cantos se han suspendido las actividades relacionadas con el eclipse para evitar incendios. En Valencia y Castellón se han cerrado parques naturales por el mismo motivo.

Javier Bastida se ha desplazado hasta Buitrago de Lozoya, en Madrid, uno de los lugares, como explica, en los que eclipse durará un minuto y 19 segundos. El reportero cuenta que, si el eclipse nos pilla conduciendo, se deben tener encendidas tanto las luces de cruce como las de posición. "Si te pillan te pueden multar", cuenta.

El reportero cuenta que, en el municipio, gracias al eclipse, "van a hacer el agosto". "Dormir en este municipio el próximo miércoles está en torno a los 130-200 euros por habitación", explica.

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