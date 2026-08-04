¿Qué pasará durante el eclipse solar? Francisco Cacho lo cuenta en Zapeando, en vídeo

El próximo 12 de agosto se vivirá en nuestro país un suceso histórico. Por ese motivo, el meteorólogo de laSexta vuelve al programa para dar más detalles sobre el mismo.

Quedan tan solo ocho días para que se produzca un eclipse solar en nuestro país. En una franja determinada de España este será total. Este evento está despertando muchas dudas, por ejemplo, qué es lo que va a pasar exactamente. Para resolver esta cuestión, Zapeando cuenta con el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho.

Cacho explica que "el sol, la luna y la tierra se van a poner en línea y la luna va a tapar al sol". El meteorólogo señala que no se hará de noche cerrada, "pero el día se va a oscurecer". Francisco cuenta que, a pesar de ser cuatro veces más pequeña, la luna es capaz de tapar al sol porque está mucho más cerca de la tierra.

"El eclipse empieza a las 19:30 h, la luna irá tapando poco a poco el sol hasta las 20:30 h que lo tape totalmente", detalla. Francisco apunta a que, durante unos segundos, se oscurecerá todo, pero en algunos lugares el eclipse podrá llegar a durar hasta 1 minuto y 50 segundos.

Francisco indica que no se va a poder ver el final del eclipse porque el sol se va a poner sobre las 21:15 h. Este fenómeno es muy especial ya que no se vivía en nuestro país un eclipse solar total desde 1959, y solo se pudo ver en Canarias. En la Península se produjo el último en 1912.

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