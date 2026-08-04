VÍDEO | Ferran Torres confiesa en EEUU cuántas veces a visto su gol en la final del Mundial 2026

El jugador de la Selección Española de Fútbol ha sido entrevistado en 'Today', un programa de la NBC, donde ha hablado sobre el partido que disputó la Roja contra la Selección de Argentina.

Ferran Torres ha sido entrevistado en 'Today', un programa del canal estadounidense NBC, donde ha confesado algo sobre el gol que nos dio la victoria en el Mundial 2026. "¿Sinceramente?", responde, "miles de veces, porque cuando terminé el partido no recordaba el gol".

"Solo tenía la sensación de que me había vuelto loco, corriendo", añade, "mira mi cara, no recuerdo cómo marqué". "Cuidado Ferran que, si ves el gol tantas veces lo mismo en una de las repeticiones lo mismo lo fallas", comenta Nacho García.

Miki Nadal, por su parte, señala que el jugador "está más bueno desde que nos hizo campeones del mundo". "Es de locos lo guapo que está", añade Quique Peinado. El zapeador cuenta que en la entrevista también recordó cómo, siendo un niño, pudo tocar la copa del mundo.

El deportista, como señala el presentador, ha compartido una imagen de él sosteniendo la copa cuando tenía unos diez años. El jugador cuenta que llevaron la copa cerca de su ciudad y fue con su madre a verla. "Me hice la foto y nunca creí que el sueño se haría realidad", añade.

Peinado señala que Torres cree en la ley de la atracción "que es que si tú tocas la copa cuando eras pequeño al final la acabas ganando", comenta. "Voy a ir al Banco de España y me voy a agarrar a una tinaja de dinero...", añade.

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