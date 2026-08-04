VÍDEO | Miki Nadal, muy enfadado por no estar en el ranking de los más guapos: "Me voy a tener que hacer un Vinícius..."

'Personality Media' ha publicado un ranking de los famosos y famosas más atractivos del verano. Descubre quién ha conseguido el bronce, la plata y el oro en el vídeo principal.

Un verano más, 'Personality Media' ha lanzado el ranking de las celebrities más atractivas. En esta clasificación, como explica Maya Pixelskaya, "hace un análisis de 3.800 famosos y saca un listado".

En el top 10 famosas podemos encontrar a Elsa Pataky, Blanca Suárez o Amaia Salamanca. El bronce es para la actriz Kira Miró. La cantante Edurne es la segunda mientras que el oro lo ha conseguido Ana de Armas.

Isabel Forner expone que, en ese top 10, cree que debería incluirse a Georgina Rodríguez o Rosalía. "Son mis favoritas", indica. Miki Nadal, por su parte, considera que también debería estar Pilar Rubio. "No entiendo que haya orden", reflexiona Nacho García, "la gente guapa... es guapa".

En cuanto a la lista de famosos, "Martín Rivas está en la tercera posición", señala Isabel. La plata, en este caso, es para Andrés Velencoso, mientras que el oro es para Maxi Iglesias. "No hay ningún regular, tienen bonitos hasta los codos", afirma la zapeadora.

Quique Peinado señala, sorprendido, que se encuentre en este top 10 el futbolista Fernando Llorente. "No es porque no sea un guapazo increíble...", expone. "Me parece insultante que no aparezcamos nosotros", indica Miki, enfadado. "Por lo menos Víctor Algra", afirma Maya. "O Francisco Cacho", añade Nadal, "me voy a tener que hacer un Vinícius a ver si salgo en la lista del año que viene".

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