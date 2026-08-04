El juez Calama encarga a la UDEF un análisis "exhaustivo" sobre las cuentas de Plus Ultra tras recibir un informe de Anticorrupción

¿Por qué es importante? La fiscal Elena Lorente recuerda que la aerolínea se constituyó con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores. Posteriormente, hubo "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Luis Calama que la UDEF elabore un informe detallado sobre los cambios accionariales en Plus Ultra desde 2017, cuando ingresó capital venezolano, para evaluar su impacto en la solicitud de ayuda pública en 2021. La fiscal Elena Lorente, en su escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, destaca que Plus Ultra se fundó en 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios. Desde 2017, se registraron cambios significativos con la entrada de capital venezolano, lo cual requiere análisis para entender su influencia en la solicitud de ayuda.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama que la UDEF elabore un "exhaustivo" informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el "eventual impacto" de esa circunstancia "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" en 2021, una petición a la que el magistrado ha accedido.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Calama solicita que "se oficie a la UDEF para que realice un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra", que tendrá que elaborar "un informe en los términos solicitados por el Ministerio Público".

En su escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente recuerda que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.

Destaca que posteriormente hubo "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano", según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra -añade- se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial".

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