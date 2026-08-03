¿Cómo afectará el eclipse solar a los animales? El veterinario Víctor Algra explica cómo proteger a nuestras mascotas

A pocos días del gran eclipse solar del 12 de agosto, el veterinario Víctor Algra visita Zapeando para explicar cómo pueden reaccionar los animales ante un fenómeno que altera uno de sus principales referentes: la luz.

Quedan pocos días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mometo: el eclipse solar del próximo 12 de agosto, el primero visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Pero, ¿cómo afectará este acontecimiento a los animales?.

El veterinario Víctor Algra visita el plató de Zapeando para explicar que mientras los humanos "estamos acostumbrados" a controlar la luz de forma artificial para los animales "no es así". "La luz es una guía imprescindible en su día, así que un eclipse de sol sí que es un cambio radical", señala.

El especialista recuerda un estudio realizado en 2017 en un zoológico del sur de California, donde analizaron el comportamiento de 17 especies durante un eclipse solar. El resultado sorprendió a los investigadores cuando "el 75% de los animales mostraron algún tipo de cambio".

"Hubo tortugas que empezaron a aparearse, las jirafas comenzaron a galopar, los flamencos se juntaron para proteger a sus crías...", relata Víctor. Sin embargo, cuando terminó el fenómeno, los animales volvieron a su comportamiento habitual. También se observaron "primates haciendo sonidos que jamás se les había visto hacer", "abejas volviendo a sus colmenas creando atascos" o "arañas destejiendo la tela". "¿Y Marcos Llorente?", bromea Quique Peinado.

El veterinario explica que la hora del eclipse también puede influir. Durante el eclipse de 2024 en Norteamérica, que tuvo lugar al mediodía, algunas aves "olvidaron cantar como si se tratara de un nuevo amanecer". En España, al producirse por la tarde, los efectos podrían variar. "En Galicia podría darse un segundo canto de las aves, mientras que en Baleares, al coincidir con la llegada de la noche, quizás no ocurra", matiza Algra.

¿Necesitarán gafas las mascotas?

Una de las dudas más habituales es si los animales de compañía necesitarán protección especial para observar el eclipse. "No van a ser necesarias", aclara Víctor, ya que los animales no suelen dirigir la mirada al cielo para observar el fenómeno. Eso sí, advierte de "no obligar" a las mascotas a mirar el eclipse, "ya que podría suponer un riesgo innecesario".

¿Cómo reaccionarán perros y gatos?

Según el veterinario, el comportamiento "dependerá de cada animal". "Nuestros animales están muy habituados a esos cambios de luminosidad al vivir en nuestras casas", pero algunos podrían experimentar cierta confusión y pensar que ha llegado la hora de dormir. Además, aquellos animales con miedo a tormentas podrían mostrar "signos de ansiedad" similares a los que tienen cuando se acerca una.

Aunque el eclipse no supone un peligro directo para las mascotas, el especialista recomienda mantener la calma y sus rutinas, evitar situaciones de estrés, no acudir con ellos a grandes aglomeraciones, mantenerlos controlados si están en el exterior y, si están dentro de casa, bajar las persianas y encender las luces para minimizar el cambio de luminosidad.