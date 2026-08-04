Caos en las urgencias de La Paz: el cierre de de camas por el verano genera un colapso en el hospital

Los detalles Los trabajadores decidirán en la asamblea que se celebra la próxima semana si convocarán una huelga en respuesta.

Las urgencias del hospital de La Paz en Madrid enfrentan un colapso debido al cierre de camas durante el verano, resultando en pacientes atendidos en pasillos y salas saturadas. En algunas áreas, el número de pacientes duplica la capacidad de camas disponibles, mientras que la sala número cinco permanece cerrada. Esta situación extrema llevó al personal a denunciar los hechos ante el juez de guardia. Guillem del Barrio, delegado sindical, criticó la decisión de cerrar camas y expresó que la medida parece un castigo para ahorrar costos. Los sindicatos, considerando esta crisis como recurrente, decidirán en asamblea si convocan una huelga.

Pasillos desbordados, pacientes hacinados y camillas en las zonas de paso. Esta es la situación en las urgencias del hospital de La Paz, en Madrid. Un centro hospitalario hasta arriba de pacientes, atendidos muchos de ellos en los pasillos... y todo porque se ha procedido al cierre de camas durante el verano.

El colapso es tal que en algunas salas se están duplicando el número de pacientes en comparación con las camas mientras que la sala número cinco del hospital, con 12 camas, está cerrada.

Una situación extrema que obligó al personal a tomar medidas drásticas: este lunes denunciaron los hechos ante el juez de guardia. "Le dijimos hace una semana a la dirección que no podían cerrar. Tenemos a gente en el pasillo y una sala vacía en urgencias", señala Guillem del Barrio, delegado del sindicato de trabajadores.

Los sindicatos tienen una sensación de estar siendo castigados solo por la intención de ahorrar. Ahora bien, el colapso no es un hecho aislado ya que ha pasado otras veces. Mientras tanto, la próxima semana decidirán en la asamblea si convocarán una huelga.

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