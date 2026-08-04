La Comunidad de Madrid pidió un acuerdo de confidencialidad a la inmobiliaria de lujo a la que compró el ático de Ayuso

Los detalles Promora, una de las compañías con más trayectoria en la compraventa de viviendas de alto standing en la capital, tuvo que firmar una cláusula en la que se le prohibía dar información sobre la transacción.

La Comunidad de Madrid adquirió un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí para Isabel Díaz Ayuso, gestionado por la inmobiliaria Promora, conocida por sus ventas en zonas exclusivas. La compra se realizó con normalidad, aunque Planifica Madrid, la empresa pública implicada, solicitó confidencialidad. El ático, anunciado en redes por Promora, tenía un precio de 6,6 millones de euros, pero el precio final no se ha confirmado. Tras la polémica, la Comunidad anunció la venta del ático y otros inmuebles valorados en 20 millones de euros, aunque ya estaban en venta antes de la orden del consejero, según documentos de licitación.

El ático de 485 metros cuadrados que la Comunidad de Madrid compró para que Isabel Díaz Ayuso lo utilizase como "oficina" fue vendido por una de las inmobiliarias más exclusivas y lujosas de Madrid. Promora, compañía que efectuó la transacción, tiene una larga trayectoria en la venta de viviendas de lujo en las zonas más exclusivas de la región, como Chamberí, donde está ubicado este ático de lujo, o La Moraleja.

La compraventa habría comenzado "como cualquier otra" y siguió un cauce "completamente normal", según trasladan fuentes de Promora al diario 'El País'. Sin embargo, una vez comenzados los trámites, la empresa tuvo que firmar un documento de confidencialidad a petición de Planifica Madrid, la empresa de la Comunidad que adquirió el ático de lujo: "Nos pidieron privacidad, todo de una manera muy razonable: análisis de los papeles, algunas dificultades técnicas habituales en este tipo de operaciones…".

A finales de enero, la inmobiliaria anunció el piso a través de sus redes con un vídeo en el que se veía su interior. "Un ático único y exclusivo en el corazón de Almagro, 623 metros cuadrados de lujo absoluto, 5 habitaciones en suite, 6 baños y una espectacular terraza en esquina de 100 metros cuadrados. Con vistas panorámicas al skyline de Madrid. Luz natural todo el día, orientación suroeste, diseño contemporáneo, domótica, dos plazas de garaje y dos trasteros. Privacidad, amplitud y una forma de vivir Madrid desde lo más alto", indicaba la descripción.

Lo hizo con un precio de 6,6 millones de euros, aunque ahora no detallan si ese fue el precio final pagado por la Comunidad de Madrid, asegura 'El País', debido, precisamente, al acuerdo de confidencialidad que pidió el Gobierno de Ayuso. No obstante, desde la empresa aseguran desconocer si la presidenta acudió a visitarlo en algún momento.

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

Las lagunas en las explicaciones de Ayuso

El pasado jueves 30 de julio, un día después de conocerse la noticia de la compra de este ático de lujo de uso residencial, la Comunidad de Madrid anunció que Planifica Madrid pondría a la venta tanto el piso de Ayuso como otros inmuebles de los que disponía en el centro de Madrid. De hecho, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García aseguró que había "dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos (el ático de Ayuso), valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros, para también ayudar en la reconstrucción".

Sin embargo, el lote de cuatro inmuebles en el número 6 de la Gran Vía se puso en venta el día 6 de agosto de 2025 por un importe de 14.208.703,47 euros, según los documentos de licitación, a los que ha tenido acceso laSexta. Es decir, estaba a la venta once meses antes de asegurar el consejero que había dado la orden de venderlo junto con el ático de lujo de Ayuso. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no recibió ninguna oferta de compra.

De hecho, Planifica Madrid no dispone como tal de cuatro inmuebles en Gran Vía. Se trata de unas oficinas situadas en la tercera planta del edificio de Gran Vía 6. Sin embargo, dicho inmueble está dividido en cuatro fincas distintas en el Registro de la Propiedad.

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