Tres ingredientes y mucho sabor
Vero Gómez nos enseña a preparar el sándwich que triunfa en Japón: la receta, y cómo se disfruta el tamago sando, en vídeo
Huevo duro, mostaza, mayonesa y cebollino. Con algo tan sencillo la chef Vero Gómez nos prepara en Zapeando un sándwich brutal que es el más consumido en Japón. La receta paso a paso, en este vídeo.
La chef Vero Gómez vuelve a Zapeando con un nuevo bocadillo de ensueño. En esta ocasión nos trae uno de los sándwiches que triunfan en Japón, el tamago sando, algo muy sencillo y sabroso con apenas tres ingredientes y base de huevo. Para ello necesitamos:
- 4 huevos cocidos
- Mostaza de Dijon
- Mayonesa
- Cebollino
- Sal y pimienta
- Pan de molde
Primero cocemos el huevo durante ocho minutos, para poder separar bien las yemas. Después juntamos las yemas con la mayonesa y la mostaza. Después con un tenedor vamos mezclando y aplastando.
A continuación incorporamos las claras picadas, sal y pimienta. En Japón utilizan para montarlo el shokupan, una especie de brioche, pero en nuestro caso podemos usar un pan de molde normal y quitarle la corteza.
Luego rellenamos el pan "siendo bastante generosos", apunta Vero, que lo envuelve de nuevo con papel de horno con su espectacular método que ya nos mostró la semana pasada. Como punto final, le añadimos un poco de cebollino. ¡Que aproveche!
Una mayonesa casera rápida y riquísima
Como 'bonus track', la chef también nos muestra cómo preparar una mayonesa casera con un huevo, un chorrito de aceite de girasol, vinagre para que no se corte y un pellizco de sal. Batimos desde abajo y cuando vemos que está emulsionando empezamos a subir. Como punto final añadimos un pimiento de piquillo y terminamos de batir.
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