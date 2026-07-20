Luis Moreno Ocampo, ex primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional: "Un líder político procesado por la CPI pierde sangre y necesita ayuda"

Andrea Ropero analizaba la situación internacional con Luis Moreno Ocampo, el que fuera primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que hablaba sobre Trump, Netanyahu, Putin y la guerra en Irán, así como la vigencia del organismo.

Ante la deriva que está tomando el orden internacional, donde mandatarios como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin hacen uso de la fuerza sin tener en cuenta el orden internacional, Andrea Ropero tenía la oportunidad de hablar con ello sobre Luis Moreno Ocampo, el que fuera primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que consideraba que la guerra en Irán es "un crimen de agresión" y que el problema es que Trump, Netanyahu o Putin "creen que la guerra está ok para manejar conflictos".

También hablaba sobre la escalada militar, con aumentos del presupuesto en defensa: "Si planeamos, financiamos y fabricamos armas para la guerra, lo normal es que haya una guerra". En su opinión, "la Tercera Guerra Mundial ya empezó" e Irán es "una parada en la vía".

El exfiscal consideraba que no se ha aprendido nada en el intento por derrocar al régimen de los ayatolás, en su opinión una idea "históricamente absurda, naíf e ignorante".

Respecto a las declaraciones de Ursula von der Leyen en las que decía que Europa no puede ser la guardiana del Viejo Orden Internacional, Ocampo se mostraba rotundo: "No entiende mucho del orden mundial".

Ocampo consideraba que la postura de Pedro Sánchez al oponerse a la guerra y al propio Donald Trump era la correcta, aunque opinaba que "se queda corto": "A España le falta apoyar firmemente a la Corte Penal Internacional, que es la única herramienta que puede manejar los conflictos sin violencia".

Ocampo defendía la labor de la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de detención contra Putin y Netanyahu: "Un líder político procesado por la Corte Penal Internacional es como un león herido: pierde sangre, necesita ayuda". Por ello, consideraba que hacía falta más "liderazgo político" que plante cara a Trump y Netanyahu.

Sobre la situación de los órganos internacionales en este nuevo orden mundial, Ocampo aseguraba que Trump, Netanyahu y Putin atacan a la Corte Penal Internacional porque "es el límite legal a ellos" y defendía la importancia de que este organismo sea "fuerte, independiente, imparcial y que siga actuando".

Ante la situación, Ocampo reconocía estar muy preocupado, pero llamaba a la acción y reunir a los "mil millones de personas que están en contra de las guerras".

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