Cocina en directo
Vero Gómez cocina su sándwich de pavo asado con "ciencia": así es la receta paso a paso
Vero Gómez debuta en Zapeando con una receta sencilla y rápida que nos muestra cómo hacer un bocadillo de otro nivel. En este vídeo lo prepara paso a paso y los zapeadores lo prueban.
Hoy debuta en Zapeando Vero Gómez, una joven chef que lo petó en 'Masterchef' y, desde entonces, se ha convertido en una cocinera top. Hoy nos desvela la "ciencia" detrás de un buen sándwich. Para ello, necesitaremos estos ingredientes:
- Pan de hogaza de masa madre
- Pavo asado
- Rúcula
- Pesto Rosso
- Tomate seco
- Queso
- Parmesano
- Aceite de oliva virgen extra
- Vinagre
- Sal
- Pimienta
Lo primero es tostar el pan en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva. Lo haremos solo por el lado de fuera. Después aliñamos con aceite, sal, vinagre y pimienta la rúcula que luego incluiremos en el sándwich.
Una vez tengamos tostado el pan, untamos una rebanada con una "cantidad generosa" de pesto rojo. Después colocamos encima el pavo dando "un poco de volumen" con las lonchas, damos "altura" con la rúcula, ponemos tomate seco y, finalmente, unas lascas de queso parmesano y cerramos.
Para que luego sea más cómodo de comer lo cerramos con papel de horno y lo partimos en dos, tal y como nos enseña Vero en el vídeo sobre estas líneas.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.