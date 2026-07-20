"¡Yo soy tu héroe! Un líder capaz de enfrentarse a Trump y de ser más chulo que Macron": 'Pedro Sánchez' saca pecho por su 'No a la guerra'

En un momento que recupera El Intermedio, Raúl Pérez imitaba a Pedro Sánchez y versionaba 'Holding Out for a Hero' para hablar de su posicionamiento frente a Trump por la guerra en Irán.

'Pedro Sánchez', imitación de Raúl Pérez mediante, visitaba El Intermedio para hablar sobre su postura en contra de la guerra de Irán que le hizo enfrentarse directamente a Donald Trump.

El 'presidente' del Gobierno también se atrevía a versionar 'Holding Out for a Hero' de Bonnie Tyler con mensaje para el mandatario norteamericano.

"Le venía bien a Trump una guerra con Iran. Dos días o dos años, claro como él no va" entonaba 'Sánchez', que sacaba pecho por su valiente posicionamiento: "Yo di un paso al frente y dije: 'Bombardea esta de aquí'".

"¡Yo soy tu héroe! Creías que estaba muerto, pero he vuelto a la acción. Un líder capaz de enfrentarse a Trump y de ser más chulo que Macron", se definía 'Sánchez' en una actuación que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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