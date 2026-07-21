El alegato de una mujer en contra de los tangas: "¿Y cuando lo sacas? Te has limpiado el culo bien limpio, ¿no?"

'Las Edades de Thais' conversaban con varias personas mayores sobre ropa interior. En este momento, que ahora recupera El Intermedio, reflexionaban sobre esta prenda ayer y hoy y algunas innovaciones como el tanga o el slip.

Thais Villas hablaba con varias personas mayores sobre la moda. Muchos de ellos le reconocían no haber pensado mucho en su look para la entrevista con la reportera de El Intermedio: "He pensado en ti, pero pesadillas", ironizaba uno de ellos.

Entre sus referentes de moda, algunas de ellas nombraban a Isabel Preysler, Carmen Lomana o la reina Sofía, que una de ellas consideraba "elegante y sencilla al mismo tiempo". Paco seguía con la tendencia monárquica y afirmaba que le gustaría vestir con el nudo corbata del rey Felipe.

Respecto a la ropa interior, reconocían que ha habido un cambio notable a lo largo de los años. "Ahora es todo más sexy", señalaba una mujer, mientras que otro señalaba que se ha pasado del calzoncillo a media pierna a los slip y los boxer. "Antes todo era blanco y ahora es de color", apuntaba otro hombre, que reconocía comprárselos en el rastrillo.

A Manuela le llamaban mucho la atención los tangas. De hecho contaba que una vez se puso uno para ir a una boda y no le dio tiempo ni a quitárselo para ir a servicio, porque, de lo cómodo que era, para ella fue como si no llevara nada: "La primera vez y la última", comentaba.

Isabel, por su parte, se pone tanga normalmente a sus 72 años. Olga, por su parte, no lo ve: "¿Y cuando lo sacas? Te has limpiado el culo bien limpio, ¿no?", apuntaba.

Julián defendía la comodidad de llevar slip, a pesar de que no se recomienda por la calidad de los espermatozoides: "A mi ya me da lo mismo", afirmaba, mientras Thais Villas le pedía menos información sobre la posición y la temperatura de los testículos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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