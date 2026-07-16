VÍDEO | María José Gómez y Verdú, experta en protocolo: "En el buffet del hotel es mejor levantarse varias veces y ponerse pequeñas cantidades"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, nos señala los errores más comunes a la hora de ir al buffet libre del hotel, desde coger más comida de la que nos podemos comer, hasta llevarse medio buffet para luego.

Hoy la experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos cuenta cómo comportarnos adecuadamente en el hotel durante nuestras vacaciones, sobre todo en lo que respecta al buffet libre.

Uno de los errores de protocolo más comunes es llenar nuestro plato con todo lo que nos encontramos en el buffet, casi siempre más de lo que podemos comer y mezclando dulce con salado.

En este sentido, la experta explica que "es mejor levantarse varias veces y ponerse pequeñas cantidades". Además, es muy importante "comerse lo que dejan en el plato, no hay que desperdiciar la comida".

También están los que se sirven todo con la misma pinza o la misma cuchara, ya sea yogur, cereales o directamente magdalenas. María José recuerda que "cada bol y bandeja tiene su pinza para no mezclar y contaminar otros alimentos", por lo que aconseja "pensar que son como países independientes en el que cada uno reina una ley diferente".

Otro clásico es lo de coger comida del buffet sin mesura y guardársela para luego. En lugar de eso, la experta en protocolo señala que "te puedes llevar algo simbólico", como una magdalena o un plátano, pero "te tiene que caber en la mochila". Para llevárselo, es tan fácil como envolverlo y guardárselo en el bolso.

De cara al look para el buffet, María José afirma que "lo importante es ir vestido", ya que el buffet no es "una prolongación de la piscina o la playa". De este modo, indica que hay que llevar "más tela que el mantel que hay puesto", porque "te puede dar un corte de digestión viendo a algunos". Lo de bajar en pijama, también descartado.

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