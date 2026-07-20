Boticaria García y las "banderas rojas" de los sprays nasales bronceadores, en vídeo: "Estimular la pigmentación no significa proteger la piel"

Boticaria García alerta sobre el uso cada vez más de moda de sprays bronceadores que se esnifan y que en la mayoría de casos se venden online sin garantías de la composición o la dosis. Todos los peligros, en este vídeo.

Boticaria García analiza en Zapeando algunas de las modas más polémicas que salen de las redes sociales, como la de los sprays nasales para conseguir un mejor y más rápido bronceado.

La experta explica que muchos de estos productos se promocionan como sprays con melanotan, una sustancia sintética que está relacionada con estimular los melanocitos, las células que producen melanina.

"La promesa es que te lo aplicas, produces más pigmento y te bronceas más rápido, pero aquí hay muchísimas banderas rojas", afirma Boticaria, que avisa de que no son productos autorizados para este uso y muchos se venden online sin garantías de la composición, la pureza o la dosis, "vamos, que no sabes lo que te estás esnifando", sentencia.

También está la cuestión de que "estimular la pigmentación no significa proteger la piel". Entre los peligros, indica, también está que este tipo de productos están asociados a efectos adversos como náuseas, vómitos, fatiga, cefaleas e hipertensión.

También está demostrado que provocan cambios atípicos en lunares: "Esto no es ninguna tontería, porque los lunares son señales que se vigilan en dermatología. Si tú les induces un cambio de tamaño, de forma, de color, el borde, si pica, si sangra, hay que consultar siempre y una sustancia que puede alterar la pigmentación sin control puede complicar la vigilancia de estos cambios importantes", señala.

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