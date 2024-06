Jiaping Ma vuelve a Zapeando con sus mejores trucos para hacer nuestra vida más fácil. En esta ocasión, la colaboradora propone un truco para conseguir entretener a los niños durante el verano. La manera de hacerlo es muy fácil y sencilla, y tan solo hacen falta una bolsa de vacío y varios globos.

"Los niños no pueden estar todo el día con la tableta y los videojuegos", afirma Jiaping. Para ello propone fabricar nuestra propia cama elástica casera. Jiaping pide ayuda a Dani Mateo para fabricarla. Como explica, debemos hinchar varios globos y, después, introducirlos dentro de una bola de vacío. Una vez esta queda completamente llena, se debe cerrar y extraer el aire de su interior con una aspiradora. El resultado es una cama elástica que hará las delicias de los más pequeños. La colaboradora propone a los zapeadores que prueben su invento. Torito se anima a saltar sobre ella para ver "si aguanta el peso humano". "Esto parece el vestido de la Pedroche", afirma al acercarse a la cama elástica.

Su ocurrencia no ha terminado demasiado bien ya que, al lanzarse contra la cama elástica, los globos terminan explotando y se da un barrigazo contra el suelo. "¡Pero esta mierda qué es... me he roto la barriga!", grita el zapeador desde el suelo.